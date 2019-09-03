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Вероятные связи Трампа с женщинами расследуют в Конгрессе США

Вероятные связи Трампа с женщинами расследуют в Конгрессе США
07:26 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Причастность президента США к тайным выплатам женщинам в обмен на молчание будет расследовано в комитете Конгресса США.

Комитет по вопросам судопроизводства палаты представителей Конгресса США собирается заняться расследованием по вопросу о тайных выплатах президентом Дональдом Трампом денежных средств женщинам, с которыми он ранее якобы имел отношения, в обмен на молчание.

Об том сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

В октябре комитет намерен выслушать показания лиц, которые были причастны к выплатам в 2016 году звезде порнофильмов Сторми Дэниелс и бывшей модели Playboy Карен Макдугал.

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Ранее в связи с этим бывший личный адвокат американского лидера Майкл Коэн получил три года лишения свободы. Его обвинили в организации выплат отступных на сумму 280 тысяч долларов Дэниелс и Макдугал, которые заявляли, что состояли в любовных отношениях с Трампом, в обмен на их молчание перед избирательной кампанией.

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США, Расследование, Конгресс США, Дональд Трамп.
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