Самолет пролетел сквозь эпицентр урагана "Дориан" (Видео)

Национальное управления океанографии и изучения атмосферы США (NOAA) появилось видео пролета самолета через ураган "Дориан", который сейчас бушует на Багамских островах. Видео было снято 1 сентября, когда ураган достиг пятой категории по шкале Саффира-Симпсона. Напомним, губернатор американского штата Вирджиния Ральф Нортэм ввел режим чрезвычайного положения из-за урагана "Дориан". "Работу" урагана "Дориан" на Багамских островах засняли с космоса (Видео) Ранее, на побережье Соединенных Штатов неумолимо — со скоростью 300 километров в час — надвигается мощнейший ураган "Дориан". Он уже достиг высшей, катастрофической категории по шкале Саффира — Симпсона и может стать мощнейшим за последнее десятилетие, заявил Дональд Трамп.