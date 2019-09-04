Трамп неправильно написал имя мэра Лондона, которого сам же и раскритиковал

Новости мира:Дональд Трамп раскритиковал городского голову Лондона Садика Хана из-за некомпетентности.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал городского голову Лондона Садика Хана, при этом неправильно написав его имя и фамилию. Об этом свидетельствует сообщение Трампа в Twitter.

"Некомпетентный мэр Лондона Садик Хан был обеспокоен тем, что я вчера немного поиграл в гольф", - написал Трамп.

Затем президент США посоветовал Хану заняться борьбой с преступностью в Лондоне, вместо того, чтобы критиковать других. При этом имя Sadiq Трамп написал Sadique, а фамилия Khan превратилась у него в твите на Kahn.

Через некоторое время Трамп исправил ошибку, но только в первой строке. В конце текста фамилию мэра Лондона осталось с ошибкой.