Круз заявил, что Штаты могут остановить "Северный поток-2"

Новости мира:Тед Круз считает, что нужно лишить президента России денег за агрессивный милитаризм.

Американский сенатор Тед Круз считает, что Соединенные Штаты могут остановить строительство газопровода «Северный поток-2», предназначенного для транспортировки российского природного газа в Германию. Об этом передает "Радио Свобода".

«Достаточно убедительным» признаком этого, считает Круз, является июльское голосование с результатом 20 против 2 в комитете по иностранным делам Сената. Оно предусматривает введение санкций против судов, которые помогают России строить газопровод в Балтийском море. В Конгрессе есть поддержка для одобрения этого законопроекта, указал сенатор 3 сентября в Институте Гудзона в Вашингтоне.

На планете есть лишь пять компаний, способных прокладывать трубопроводы на морских глубинах, и это делает законопроект эффективным, считает Тед Круз.

"Лучшее, что мы можем сделать, – это лишить президента России Владимира Путина денег за его агрессивный милитаризм", убежден сенатор-республиканец.

Напомним: "Северный поток-2", который предполагает поставки газа в обход Украины, закончен на 70%, и Москва утверждает, что завершит проект до конца 2019 года.

Американский законопроект должен получить поддержку обеих палат Конгресса, чтобы стать законом. Конгресс возвращается с летних каникул на следующей неделе.