Скачать
Среда, 04.09.2019
Главные события 3 сентября: снятие неприкосновенности, 7 изменений в Конституцию и Свитолина в полуфинале US Open
Главные события 3 сентября: снятие неприкосновенности, 7 изменений в Конституцию и Свитолина в полуфинале US Open
Юнкер и Туск поздравили Гончарука с назначением в должность премьер-министра
Юнкер и Туск поздравили Гончарука с назначением в должность премьер-министра
Названа дата дебюта Коноплянки за Шахтер
Названа дата дебюта Коноплянки за Шахтер
Приметы и обряды на 4 сентября - Агафон-огуменник
Приметы и обряды на 4 сентября - Агафон-огуменник

США санкциями ограничили космические структуры Ирана

США санкциями ограничили космические структуры Ирана
07:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости мира:Минфин США ввел санкции против иранских структур, связанных с космическими исследованиями.

Министерство финансов США объявило во вторник о добавлении в санкционные списки трех иранских структур, занимающихся исследованиями космического пространства.

В список включены Иранское космическое агентство, иранский Центр космических исследований и Институт аэрокосмических исследований.

Глава Госдепа США Майк Помпео, комментируя введение этих санкций, напомнил о недавнем взрыве ракеты на стартовой площадке в иранском космическом центре имени имама Хомейни в Семнане, который произошел в прошлый четверг.

В Иране на космодроме взорвалась ракета

"Это первый раз, когда США вводят санкции против иранского агентства гражданской космонавтики за (его роль - ред.) в развитии программы баллистических ракет", - говорится в заявлении Помпео.

Он подчеркнул, что США не позволят Ирану использовать космическую программу в качестве прикрытия для развития технологий баллистических ракет.

Трамп: Желаю Ирану удачи в расследовании причин взрыва ракеты

"Данное применение санкций должно послужить предупреждением для международного научного сообщества, что сотрудничество с иранской космической программой может способствовать развитию Тегераном потенциала систем, способных доставлять (к потенциальным целям - ред.) ядерное оружие", - добавил Помпео.

Ранее в Тегеране неоднократно заявляли, что не намерены вести переговоры о своей ракетной программе.

Тем временем, уже 4 сентября Иран может объявить об очередном - третьем - этапе сокращения объема исполняемых им обязательств, предусмотренных Совместным всеобъемлющим планом действий по иранской ядерной программе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Иран, Санкции, Космос, Минфин США, Майк Помпео.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Семь изменений в Конституции: какие важные законопроекты проголосованы в Раде
02 Бывшие российские полицейские, попросившие убежища в Украине, боятся возвращения в РФ
03 Свитолина вышла в полуфинал US Open 2019, уверенно победив Конту (Фото)
04 В "Слуге народа" раскрыли детали законопроекта "Об оружии"
05 Законопроект о сокращении количества нардепов в Раде направлен в КСУ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
СМИ назвали дату обмена пленными между РФ и Украиной
СМИ назвали дату обмена пленными между РФ и Украиной
День в ООС: Четыре обстрела, ранен военнослужащий ВСУ
День в ООС: Четыре обстрела, ранен военнослужащий ВСУ
Герус рассказал о своем первом законопроекте
Герус рассказал о своем первом законопроекте
Рецепт дня: пшеничные лепешки с начинкой из овощей
Рецепт дня: пшеничные лепешки с начинкой из овощей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь