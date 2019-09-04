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Надвигающийся "Дориан": в Северной Каролине введен режим ЧС

Надвигающийся "Дориан": в Северной Каролине введен режим ЧС
07:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Глава Белого дома объявил о введении режима ЧС в штате Северная Каролина в связи с ураганом.

Президент США Дональд Трамп распорядился ввести режим чрезвычайной ситуации в штате Северная Каролина в связи с ураганом "Дориан", сообщил Белый дом.

Трамп уполномочил Министерство внутренней безопасности, Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA), координировать усилия по оказанию помощи местным властям и населению в случае стихийного бедствия.

В частности, FEMA уполномочена выявлять и предоставлять по своему усмотрению оборудование и ресурсы, необходимые для смягчения последствий чрезвычайной ситуации.

Ранее Трамп написал в своем Twitter, что провел беседу с представляющим штат сенатором Томом Тиллисом, который обратился к нему за помощью на случай урагана, отметив, что сказал законодателю: "Надеюсь, она вам не понадобится".

По информации американского национального центра по наблюдению за ураганами, "Дориан" ослабел до третьей категории, но продолжает оставаться мощным.

Как сообщалось, на Багамах от "Дориана" погибли семь человек.

Премьер-министр Багамских островов Губерт Миннис, выступая перед журналистами в штаб-квартире Национального агентства по чрезвычайным ситуациям, проинформировал, что ураган нанес серьезный ущерб двум крупным островам - Абако и Большой Багама.

Он добавил, что город Марш-Харбор на острове Абако практически опустошен: от стихии пострадали более 60% домов.

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Все по теме:

США, Ураган, Северная Каролина, Дональд Трамп, Dorian, Каролина, FEMA.
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