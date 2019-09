На Багамах ураган "Дориан" унес жизни 20 человек

Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова.

Об этом сообщает газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.

Отмечается, что официальное количество жертв увеличивается по мере разбора завалов.

Aerial footage shows catastrophic devastation caused by Hurricane Dorian in the Bahamas’ Marsh Harbour and Great Abaco Island, as the storm flooded neighborhoods, flattened buildings and scattered boats. https://t.co/Ig4BxVunuB pic.twitter.com/PYXdqvhHjX

— ABC News (@ABC) September 4, 2019