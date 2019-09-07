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США ужесточили санкции против Кубы

США ужесточили санкции против Кубы
05:14 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Facebook

Новости мира:Штаты усилили санкции в отношении Кубы.

Правительство США усилило санкции против Кубы, введя дополнительные ограничения на переводы и запретив отдельные финансовые операции в твердой валюте.

Об этом говорится в заявлении американского Минфина, сообщает Укринформ.

"Сегодня Офис контроля за иностранными активами (OFAC) Минфина США ввел изменения в Правила контроля за кубинскими активами, продолжив выполнение Меморандума президента США о национальной безопасности, объявленного в июне 2017 года по политике США относительно Кубы", - отмечается в документе, который предоставил Минфин.

В частности, Минфин США установил ограничения для семейных переводов до 1 тыс. долларов в квартал, а также наложил запрет для переводов членам семей отдельных кубинских чиновников и членов Кубинской коммунистической партии. Кроме того, введен запрет на получение на Кубе финансовых пожертвований, проведение транзитных платежей и некоторые другие операции.

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Он подчеркнул, что с помощью введенных регуляторных поправок США ограничивают Кубу в доступе к свободно конвертируемой валюте. "Мы сдерживаем плохое поведение правительства Кубы и продолжаем поддерживать многострадальный народ Кубы", - заявил в этой связи глава Минфина США.

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США, Вашингтон, Санкции, Куба, Штаты.
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