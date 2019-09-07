Трамп руками Зеленского пытается устранить конкурента на выборах

Новости мира:Американский лидер все настойчивее просит Зеленского начать расследование против Байдена.

Последнее время в Америка все больше стало бытовать мнение, что президент Дональд Трамп, подыгрывает Владимиру Путину в его стремлении остановить демократические процессы в Украине. Однако, как выяснилось, у главы Белого дома есть свои планы на Украину, сообщает ZIK со ссылкой на Washington Post.

Дело в том, что американский лидер планирует вынудить своего украинского коллегу "вмешаться" в американские выборы в 2020 году. Суть "вмешательства" или "помощи" - Украина должна оказать помощь в расследовании против Джо Байдена, который считается главным конкурентом Трампа в предстоящей гонке.

Как отмечает издание, для того чтобы втянуть Украину в свою игру, Дональд Трамп может прибегнуть даже к шантажу. Примером этого могут служить попытки Трампа пересмотреть военную помощь Украине. В этом свете сообщения о том, что вовремя встречи с Зеленским, адвокат Трампа Рудольф Джулиани, неоднозначно намекнул на необходимости расследования против Байдена и его сына, кажутся не такими уж невозможными.

Раньше, американское издание The New York Times, писало о встрече Рудольфа Джулиани и экс-генпрокурора Юрия Луценко. Темой их беседы было дело газовой компании Burisma Group, в которой некоторое работал сын Джо Байдена - Хантер Байден.