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Трамп руками Зеленского пытается устранить конкурента на выборах

Трамп руками Зеленского пытается устранить конкурента на выборах
15:34 Сегодня Телеграф

Новости мира:Американский лидер все настойчивее просит Зеленского начать расследование против Байдена.

Последнее время в Америка все больше стало бытовать мнение, что президент Дональд Трамп, подыгрывает Владимиру Путину в его стремлении остановить демократические процессы в Украине. Однако, как выяснилось, у главы Белого дома есть свои планы на Украину, сообщает ZIK со ссылкой на Washington Post.

Дело в том, что американский лидер планирует вынудить своего украинского коллегу "вмешаться" в американские выборы в 2020 году. Суть "вмешательства" или "помощи" - Украина должна оказать помощь в расследовании против Джо Байдена, который считается главным конкурентом Трампа в предстоящей гонке. 

Как отмечает издание, для того чтобы втянуть Украину в свою игру, Дональд Трамп может прибегнуть даже к шантажу. Примером этого могут служить попытки Трампа пересмотреть военную помощь Украине. В этом свете сообщения о том, что вовремя встречи с Зеленским, адвокат Трампа Рудольф Джулиани, неоднозначно намекнул на необходимости расследования против Байдена и его сына, кажутся не такими уж  невозможными. 

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Раньше, американское издание The New York Times, писало о встрече Рудольфа Джулиани и экс-генпрокурора Юрия Луценко. Темой их беседы было дело газовой компании Burisma Group, в которой некоторое работал сын Джо Байдена - Хантер Байден. 

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Джо Байден, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Хантер Байден.
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