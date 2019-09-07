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Трамп наградил легендарного баскетболиста Президентской медалью Свободы

Трамп наградил легендарного баскетболиста Президентской медалью Свободы
13:17 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:В прошлом баскетболист, а ныне функционер, Джерри Уэст получил награду с рук президента США.

Бывший игрок, тренер и генеральный менеджер НБА, а ныне консультант Клипперс Джерри Уэст в четверг был награжден Президентской медалью Свободы.

81-летний Уэст был отмечен за выдающуюся карьеру на площадке и вне ее.

Награждение провел президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома.

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Уэст один раз становился чемпионом в качестве игрока Лейкерс и 8 раз как функционер. Также он был признан MVP финальной серии плей-офф и дважды лучшим функционером сезона.

Президентская медаль Свободы – одна из двух высших наград США для гражданских лиц, вручаемая по решению президента США. Медалью свободы награждаются люди, «внесшие существенный вклад в безопасность и защиту национальных интересов США, в поддержание мира во всем мире, а также в общественную и культурную жизнь США и мира.

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Все по теме:

НБА, Дональд Трамп, Новости баскетбола, Лос-Анджелес Клипперс, Джерри Уэст.
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