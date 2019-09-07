Джошуа назвал свою главную ошибку в первом бою с Руисом

Новости спорта:Ошибки стоили британцу трех чемпионских титулов в июне.

Бывший чемпион мира Энтони Джошуа уверен, что спешка в бою с Энди Руисом стоила ему всех титулов.

Британец пообещал не повторять своих ошибок в поединке-реванше в декабре.

«Нет необходимости спешить. Пока мясо не до конца прожарилось, не доставай его из духовки. Я поспешил достать и обжегся. Теперь нужно подождать немного больше и бить на победу», — рассказал Джошуа в комментарии Sky Sports.

«В первом бою блюдо оказалось неготовым. Я допустил ошибку, но рад, что у меня есть шанс ее исправить».

Бой между Руисом и Джошуа пройдет 7 декабря в Саудовской Аравии.

В первый день минувшего лета Руис сенсационно нокаутировал именитого соперника в седьмом раунде и стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF.