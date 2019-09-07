Джервонта Дэвис: Верю, что бой с Ломаченко состоится

Новости спорта:Дэвис считает Ломаченко одним из топ-оппонентов для себя.

Американский боксер Джервонта Дэвис (22-0, 21 КО) прокомментировал свой переход в легкий вес, а также свой отказ от титула суперчемпиона в первом легком весе. По словам Дэвиса, сейчас его интересуют исключительно титульные бои.

«Я не думал о том, чтобы побыстрее перейти в новый дивизион. У меня были в прошлом проблемы с весом. Но всему виной только лишь я сам. Это не потому что я слишком большой для второго полулёгкого дивизиона. Меня интересуют титульные поединки. Готов сразиться за титул в легком весе, но могу выступать и во втором полулегком», — цитирует Дэвиса vringe.com.

Также Джервонта Дэвис прокомментировал возможное проведение боя против украинца Василия Ломаченко.

Ломаченко — один из топ-оппонентов для меня. Мы можем драться как в легком весе, так и во втором полулегком. Верю, что бой состоится, но всему свое время. Я готов также драться с Тевином Фармером. Готов драться с кем угодно. Но беда в конфликтах промоутеров и телеканалов. Также вовсю идёт обсуждение боя с Гамбоа. Я бы хотел с ним встретиться. Хотел бы получить шанс записать в свой рекорд победу над таким именитым бойцом».

В августе Джервонта пообещал, что его потенциальный бой с Ломаченко «станет одним из самых выдающихся в боксе», а еще осенью прошлого года угрожал «сломать» украинца.

Свой последний бой 24-летний американец провел в конце июля, когда нокаутом победил панамца Рикардо Нуньеса и защитил чемпионский титул WBA.

Ломаченко, в свою очередь, теперь владеет 3 чемпионскими поясами в легком весе: к титулам WBA и WBO на минувших выходных присоединился до недавнего времени вакантный пояс чемпиона по версии WBC. Решением судей Василий победил британца Люка Кэмпбелла.