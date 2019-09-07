Скачать
Суббота, 07.09.2019
Провал Ротаня: сборная Украины U-21 уступила Финляндии в домашнем матче
Провал Ротаня: сборная Украины U-21 уступила Финляндии в домашнем матче
Левченко завоевала серебро в финальном этапе Бриллиантовой лиги
Левченко завоевала серебро в финальном этапе Бриллиантовой лиги
Мировой биатлон скорбит: не стало трехкратного олимпийского чемпиона
Мировой биатлон скорбит: не стало трехкратного олимпийского чемпиона
Динамо заявилось на Лигу Европы: список игроков
Динамо заявилось на Лигу Европы: список игроков

Джервонта Дэвис: Верю, что бой с Ломаченко состоится

Джервонта Дэвис: Верю, что бой с Ломаченко состоится
09:35 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Дэвис считает Ломаченко одним из топ-оппонентов для себя.

Американский боксер Джервонта Дэвис (22-0, 21 КО) прокомментировал свой переход в легкий вес, а также свой отказ от титула суперчемпиона в первом легком весе. По словам Дэвиса, сейчас его интересуют исключительно титульные бои.

«Я не думал о том, чтобы побыстрее перейти в новый дивизион. У меня были в прошлом проблемы с весом. Но всему виной только лишь я сам. Это не потому что я слишком большой для второго полулёгкого дивизиона. Меня интересуют титульные поединки. Готов сразиться за титул в легком весе, но могу выступать и во втором полулегком», — цитирует Дэвиса vringe.com.

Также Джервонта Дэвис прокомментировал возможное проведение боя против украинца Василия Ломаченко.

Нурмагомедов - Порье: где и когда смотреть бой UFC

Ломаченко — один из топ-оппонентов для меня. Мы можем драться как в легком весе, так и во втором полулегком. Верю, что бой состоится, но всему свое время. Я готов также драться с Тевином Фармером. Готов драться с кем угодно. Но беда в конфликтах промоутеров и телеканалов. Также вовсю идёт обсуждение боя с Гамбоа. Я бы хотел с ним встретиться. Хотел бы получить шанс записать в свой рекорд победу над таким именитым бойцом».

В августе Джервонта пообещал, что его потенциальный бой с Ломаченко «станет одним из самых выдающихся в боксе», а еще осенью прошлого года угрожал «сломать» украинца.

Свой последний бой 24-летний американец провел в конце июля, когда нокаутом победил панамца Рикардо Нуньеса и защитил чемпионский титул WBA.

Ломаченко, в свою очередь, теперь владеет 3 чемпионскими поясами в легком весе: к титулам WBA и WBO на минувших выходных присоединился до недавнего времени вакантный пояс чемпиона по версии WBC. Решением судей Василий победил британца Люка Кэмпбелла.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Джервонта Дэвис.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пятов оценил шансы сборной Украины выйти на Евро-2020
02 Молодой украинский форвард сделал дубль в первой игре за новый клуб
03 Провал Ротаня: сборная Украины U-21 уступила Финляндии в домашнем матче
04 Украина проиграла Португалии во втором туре Суперфинала Евролиги
05 "Шахтер любит все усложнять": Исмаили - о возможном уходе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь