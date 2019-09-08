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Госдеп США призвал Россию освободить всех украинских заключенных

Госдеп США призвал Россию освободить всех украинских заключенных
17:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:В Госдепе США приветствует освобождение украинских заключенных из тюрем РФ и призывают освободить все остальных.

Внешнеполитическое ведомство США приветствует известие об освобождении 35 украинских заложников из российского плена и призвало Москву к выполнению всех требований Минских договоренностей. Об этом говорится в официальном заявлении Госдепартамента США.

"США приветствуют известие об освобождении 35 украинцев, захваченных Россией в обмен на 35 заключенных, которых удерживала Украина. Мы последовательно призывали к возвращению 24 членов украинских экипажей, задержанных РФ после нападения в ноябре 2018 года на украинские суда в Черном море возле Керченского пролива, а также Олега Сенцова и других политических заключенных", - сообщили в Госдепе.

В Вашингтоне также призвали Россию немедленно освободить всех остальных украинцев, "в том числе членов крымскотатарской общины, которые остаются несправедливо заключенными.

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При этом в Вашингтоне положительно оценили "признаки более плотного диалога" между РФ и Украиной. "Президент Зеленский четко заявил о своей приверженности дипломатическому разрешению конфликта, подстрекаемого Россией на востоке Украины", - сообщили в американском ведомстве.

В то же время, в Госдепе подчеркнули, что поддерживают позицию Украины.

"Мы поддерживаем усилия Президента Зеленского и призываем Россию выполнить все свои обязательства, взятые ею в рамках Минских соглашений", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве США.

Как сообщалось ранее, после обмена задержанных в формате "35 на 35" между РФ и Украиной, который произошел 7 сентября, Посольство США в Украине призвало Кремль освободить остальных украинцев и прекратить агрессию против Украинского государства.

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Украина, США, Россия, Заключенные, Обмен, Олег Сенцов.
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