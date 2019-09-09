Болтон: Обмен пленными это большое событие

Новости мира:США надеется на будущее возвращение украинских военнопленных.

Обмен пленными между Россией и Украиной это большое событие, однако США надеются, что в будущем будет освобождено больше украинских пленников Кремля.

Об этом советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон написал в Twitter.

“Обмен пленными это большое событие. В будущем мы надеемся увидеть больше воссоединений украинских пленников со своими семьями», - написал он.

Болтон добавил, что США продолжают стоять бок о бок с народом Украины. Он также прикрепил к своему сообщению вчерашний твит президента США Дональда Трампа, в котором тот поздравляет обмен и называет его «гигантским шагом к миру».

Как сообщал Укринформ, в субботу, 7 сентября, между Украиной и Россией произошел обмен в формате 35 на 35. В Украину вернулись 11 незаконно осужденных в РФ сограждан и 24 моряка, которых Россия захватила в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.