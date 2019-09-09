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Понедельник, 09.09.2019

В США опрокинулось и загорелось судно, груженное автомобилями (Видео)

У атлантического побережья США, штат Джорджия, перевернулось грузовое судно Golden Ray. Как сообщает береговая охрана США, двадцать членов команды были эвакуированы с перевернувшегося судна. На данный момент неизвестна судьба четырех членов экипажа. Судно Golden Ray перевозило автомобили и следовало в Балтимор, штат Мэриленд под флагом Маршалловых Островов. После того, как судно перевернулось, на нем начался пожар.
Укринформ
Фото: Твиттер
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США, Судно, Береговая охрана США.
07:59 Сегодня Телеграф
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