В США опрокинулось и загорелось судно, груженное автомобилями (Видео)

У атлантического побережья США, штат Джорджия, перевернулось грузовое судно Golden Ray. Как сообщает береговая охрана США, двадцать членов команды были эвакуированы с перевернувшегося судна. На данный момент неизвестна судьба четырех членов экипажа. Судно Golden Ray перевозило автомобили и следовало в Балтимор, штат Мэриленд под флагом Маршалловых Островов. После того, как судно перевернулось, на нем начался пожар.