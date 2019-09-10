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США вывезли из России агента, который имел доступ к Путину

США вывезли из России агента, который имел доступ к Путину
07:48 Сегодня Телеграф

Новости мира:Американская разведка еще в 2017 году вывезла из России своего ценнейшего агента.

В 2017 году Центральное разведывательное управление США было вынуждено вывезти из России агента, имевшего доступ в Кремль и располагавшего ценной информацией, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники из администрации президента Трампа.

Этот агент, чье имя не раскрывается, "считался источником высшего уровня внутри Кремля, высших инфраструктурах национальной безопасности", сообщает телеканал.

По данным источников CNN, "шпион имел доступ к Путину и смог даже предоставлять изображения документов со стола российского лидера". При этом он работал на ЦРУ в течение 10 лет.

Вывод агента был обусловлен опасениями его разоблачения, поскольку Трамп и его окружение слишком открыто и неосторожно обращались с полученной от агента информацией.

Решению о выводе агента из России способствовало также то, что в СМИ появились сообщения о существовании у ЦРУ источника ценной информации, близкого к российскому руководству.

В ответ на просьбу прокомментировать информацию, директор ЦРУ по связям с общественностью Бриттани Браммелл, сказала CNN: "Сообщение CNN о том, что ЦРУ принимает решения о жизни или смерти, основанные на чем-то другом, кроме объективного анализа..., является просто ложным. Предположение, о том, что неосторожное обращение президента с самой чувствительной разведывательной информацией в стране, к которой он имеет доступ каждый день, привело к предполагаемой операции по выводу агента, является неточным".

Пресс-секретарь госсекретаря Майк Помпео отказался от комментариев. Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем сказала: "Репортаж CNN не только неверен, он может подвергнуть опасности жизни людей".

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В то же время, телеканал NBC, ссылаясь на свои источники, сообщил, что указанный в сообщении CNN российский шпион открыто проживает в районе Вашингтона под своим именем, но находится под охраной американского правительства.

NBC отметило в своем сообщении, что знает имя этого человека, однако не называет его и скрывает другие детали "по просьбе официальных лиц США, которые говорят, что разглашение такой информации может поставить под угрозу его жизнь".

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США, Россия, Владимир Путин, ЦРУ, Агенты.
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