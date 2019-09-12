США продадут Польше F-35: сделка согласована

Новости мира:Госдеп США согласовал продажу Польше истребителей F-35.

Государственный департамент согласовал сделку о продаже Польше 32 истребителей-бомбардировщиков F-35 Lightning II на общую сумму около $ 6,5 млрд.

Как заявил журналистам представитель Госдепартамента, в США довольны тем, что продажа Варшаве партии F-35 уменьшит зависимость Польши от российской военной техники, сообщает zn.ua со ссылкой на Reuters.

Продажу истребителей одобрили буквально через несколько дней после визита в Польшу вице-президента США Майка Пенса, который прибыл для участия в мероприятиях, посвященных юбилею начала Второй мировой войны.

На сегодняшний день основную ударную силу ВВС Польши составляют 48 истребителей F-16 (США), а также наследие эпохи членства коммунистической Польши в Варшавском договоре – 32 истребителя МиГ-29 и 18 истребителей Су-22М4 (боеспособны 21 и 12 соответственно).

Одним из путей замены советского наследия Варшава видела закупку в США истребителей F-35, которых планируется приобрести 32 единицы.