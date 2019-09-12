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Обуздать волны мигрантов: Трамп звонил президенту Мексики

Обуздать волны мигрантов: Трамп звонил президенту Мексики
07:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Лидеры Мексики и США в телефонном режиму обсудили ряд актуальных вопросов в рамках двухсторонних отношений.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что отлично поговорил по телефону с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором, в том числе и о вопросах безопасности на границе двух стран.

"У меня был отличный телефонный разговор с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором, в ходе которого мы обсудили безопасность южной границы и различные другие вещи, представляющие взаимный интерес для народов наших стран", - написал Трамп в своем твиттере.

Он отметил, что граница между Мексикой и США становится очень защищенной, несмотря на препятствия со стороны демократов.

Ситуация на границе США и Мексики улучшилась после того, как Мехико согласилось "принять решительные меры, чтобы обуздать волны иммигрантов, следующих через Мексику к южным границам США" и разместить войска Национальной гвардии по всей Мексике.

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В начале июня Трамп пригрозил Мексике повышением тарифов с 5% до 25% в случае, если Мехико не решит проблему сдерживания нелегалов.

Позднее Трамп заявил, что отказывается от этой идеи, так как сумел заключить с этой страной соглашение по борьбе с нелегальной иммиграцией.

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США, Мексика, Граница, Дональд Трамп, Президент Мексики.
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