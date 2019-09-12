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"Зона 51": задержаны два ютубера, пытавшихся проникнуть на военную базу

"Зона 51": задержаны два ютубера, пытавшихся проникнуть на военную базу
16:48 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твитер

Новости мира:В автомобиле задержанных блогеров нашли несколько камер, телефон, ноутбук и дрон.

Блогер из Голландии Тиес Гранциер и его друг Говерт Чарльз Вильгельмус Джейкоб Свип были арестованы в США после того, как попытались проникнуть на территорию секретной военной базы «Зона 51» в американском штате Невада.

Об этом сообщает BuzzFeed.

Полиция задержала Гранциера и Свипа, когда они проникли на четыре километра вглубь закрытого Невадского испытательного полигона и находились в 16 километрах от «Зоны 51».

С собой в автомобиль они захватили несколько камер, телефон, ноутбук и дрон. Задержанные разрешили полицейским просмотреть видео, которое они сняли на территории полигона.

Гранциер и Свип собирались посетить мероприятие «Штурмуем "Зону 51", они не смогут остановить нас всех».

Оно было запланировано к проведению 20 сентября 2019 года в городе Рейчел, расположенном недалеко от секретной военной базы. Готовность поучаствовать в мероприятии выразили несколько миллионов человек.

Facebook удалил страницу мероприятия о "штурме Зоны 51" ради пришельцев

Существование «Зоны 51» власти США признали только в 2013 году, хотя до этого времени военная база часто упоминалась в различных фильмах и сериалах. Интерес людей к этому месту не угасает до сих пор.

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США, Задержание, Зона 51, Ютуберы.
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