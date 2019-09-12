Конгресс США готовится к проведению импичмента Трампа: начато расследование

Новости мира:В Конгрессе США проголосовали за расследование относительно импичмента Трампа.

Юридический комитет Палаты представителей проголосовал за установление правил расследования против президента Трампа, направленное на возможное объявление импичмента главе Белого дома.

Голосование состоялось в четверг, сообщает издание The Hill.

"Этот шаг еще не является началом официального процесса импичмента, но это впервые, когда подконтрольный демократам комитет проголосовал за определение, которое четко устанавливает, как данное расследование возможных нарушений со стороны президента может привести к инициированию и возможному голосованию импичмента", - отмечается в публикации.

Дебаты в комитете продолжались более двух часов, в результате чего 24 законодателя (против 17-ти) поддержали эту инициативу.

"Этот комитет занимается расследованием, которое позволит нам определить, нужно ли ссылаться на статьи об импичменте в отношении президента Трампа", - заявил председатель комитета Джеррольд Надлер.

В ответ на позицию демократов, представители Республиканской партии возражали такому подходу, содержащему упоминание об импичменте президента США. Если Палата представителей одобрит этот проект на общем голосовании, его передадут на рассмотрение Сената США.