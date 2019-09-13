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Эскалация Трампом торговой войны с КНР негативно отразится на Boeing

Эскалация Трампом торговой войны с КНР негативно отразится на Boeing
07:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Дальнейшая эскалация торговой войны США с Китаем может сказаться на программе самолетостроения.

Глава Boeing Деннис Мюленберг предупредил, что дальнейшая эскалация торговой воны с Китаем может отрицательно сказаться на программе компании по выпуску коммерческих широкофюзеляжных самолетов.

"Мы все еще надеемся, что торговая сделка состоится, и что самолеты будут ее частью", - цитирует агентство Bloomberg заявление Мюленберга на встрече с инвесторами.

Он добавил, что в "отсутствие торговой сделки добавляет риски к нашей широкофюзеляжной программе, поэтому мы внимательно следим за этим".

Агентство отмечает, что реализация широкофюзеляжных моделей авиалайнеров является одним из важнейших источников средств, необходимых для модернизации систем самолетов Boeing 737 MAX, полеты которых были остановлены поле двух авиакатастроф.

Заказы 100 самолетов Boeing 787 и Boeing 777, поступившие от китайских авиакомпаний, являются для авиастроителя одними из наиболее перспективных.

Напомним, американская авиастроительная корпорация Boeing столкнулась с техническими проблемами во время испытаний нового лайнера Boeing-777X.

Компания Boeing также может приостановить производство самолетов Boeing 737 MAX, если регулятор не одобрит возвращение лайнера в эксплуатацию к концу этого года.

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Все по теме:

Китай, США, Boeing, Самолет, Boeing 737 MAX, Торговые войны.
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