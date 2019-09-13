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Украинец сядет в тюрьму за кибератаку в США

Украинец сядет в тюрьму за кибератаку в США
10:27 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости мира:Украинец пошел на сделку с американским следствием и признал себя виновным в кибератаках и мошенничестве.

34-летний гражданин Украины Федор Гладырь признал себя виновным в федеральном суде в американском Сиэтле по обвинениям в совершении кибератак и мошенничестве в обмен на снятие остальных обвинений. Как сообщает Радио Свобода, теперь ему грозит срок заключения до 25 лет.

Отмечается, что в противном случае время лишения свободы могло бы измеряться многими десятилетиями и даже веками, что фактически означало бы пожизненное заключение. По словам адвоката украинца Аркадия Буха, оглашение приговора Гладырю ожидается в 2020 году.

Гладырь вместе с двумя другими украинцами был арестован по обвинению в участии в деятельности хакерской группы FIN7.По данным властей США, эта группа похитила данные около 15 млн кредитных и дебетовых карт компаний Chipotle и Arby. ФБР утверждает, что похищенные карты часто продавались на подпольных рынках.

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Гладырь был экстрадирован из Германии в 2018 году и предстал перед судом осенью того же года. Второй обвиняемый, экстрадированный из Испании, гражданин Украины Андрей Колпаков предстал 3 июня перед федеральным судом в американском Сиэтле. Третий человек, Дмитрий Федоров, в Польше ожидает экстрадиции в США.

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США, Суд, Кибератака, Федор Гладырь.
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