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Дефицит госбюджета США побил все рекорды

Дефицит госбюджета США побил все рекорды
18:48 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости мира:В годовом исчислении дефицит вырос на 19 процентов.

В США дефицит госбюджета впервые за последние десять лет превысил один триллион долларов.

За период с октября 2018 до конца августа 2019 года объем дефицита вырос в годовом исчислении на 19 процентов, сообщило министерство финансов США в пятницу, 13 сентября, пишет DW.

По данным ведомства, доходы в текущем финансовом году, заканчивающемся 30 октября, увеличились на три процента и составили более трех триллионов долларов. В то же время расходы за тот же период превысили 4,15 трлн долларов.

Гигантскую прибыль бюджет США получил за счет взимания таможенных пошлин. В результате торговых конфликтов с Китаем и другими странами США пополнили казну на 66 млрд долларов (плюс 73 процента). В то же время эксперты предупреждают, что из-за гигантского дефицита экономика США к концу 2020 года может погрузиться в пучину кризиса.

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Напомним, врезидент Украины Владимир Зеленский заявил о прекрасных отношениях с президентом США Дональдом Трампом и его администрацией. Об этом Зеленский сообщил в ходе 16-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве.

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США, Госбюджет, Дефицит.
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