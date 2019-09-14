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Трамп подтвердил убийство сына Усамы бен Ладена: детали

Трамп подтвердил убийство сына Усамы бен Ладена: детали
17:27 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Твитер

Новости мира:Сын Усамы бен Ладена убит американскими военными на границе Афганистана и Пакистана.

Президент США Дональд Трамп подтвердил смерть сына Усамы бен Ладена Хамзы бен Ладена в результате специальной операции.

Об этом стало известно из заявление Трампа, опубликованное в субботу, пишет CNN.

По словам Трампа, сын бен Ладена "был убит в ходе контртеррористической операции США в регионе Афганистана/Пакистана".

При этом он не уточнил, когда была проведена операция.

"Потеря Хамзы бен Ладена не только лишит "Аль-Каиду" важных лидерских навыков и символической связи с его отцом, но и подорвет важную оперативную деятельность группировки.

...Хамза бен Ладен был ответственным за планирование и сотрудничество с различными террористическими группами",- заявил Трамп.

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В конце июля американские СМИ писали, что сын Усамы бен Ладена Хамза бен Ладен, которого долгое время считали наследником руководства "Аль-Каиды" и который неоднократно угрожал напасть на США, мертв.

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Все по теме:

Пакистан, США, Афганистан, Усама бен Ладен, Дональд Трамп, Хамза бен Ладен.
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