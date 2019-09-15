"Братья наши меньшие": ЦРУ рассекретила данные о животных-шпионах

Новости мира:Работники ЦРУ рассекретили данные по животным-шпионам со времен холодной войны.

Центральное разведывательное управление США рассекретило ряд документов о попытках использования животных во время холодной войны с Советским Союзом. Лучше всего зарекомендовали себя голуби-шпионы. С материалами ознакомился корреспондент BBC, пишет Громадське.

Работники ЦРУ считали, что животные имеют уникальные возможности для проведения секретных операций. Программа по их изучению и тренировке появилась в 1960-х годах, в 70-х она получила название Tacana. В течение этого периода спецслужбы потратили на программу 600 тыс. долларов, ее разделили на три части: первая занималась птицами, вторая — дельфинами, третья — кошками и собаками.

Так, работники ЦРУ пытались установить на дельфинах специальные датчики для обнаружения советских подводных лодок, а также следов радиоактивного или биологического оружия.

Также спецслужбы вживляли в тело котов шпионское устройство, эту программу называли «акустический котенок».

Во время опытов над собаками спецслужбы использовали электрические имплантаты — таким образом они пытались управлять животными дистанционно.

Воронов работники ЦРУ научили вставлять и извлекать небольшие предметы с подоконника. Однажды этот способ даже использовали во время реальной миссии — птицы успешно прицепили устройство для прослушивания, но из него в итоге не смогли получить никаких данных.

Наиболее успешными опыты оказалась с голубями. К их телам прикрепляли камеры весом 35 граммов, настроенные на автоматическое фотографирование. Примерно половина из 140 фотографий выходила хорошего качества — даже лучше, чем снимки тогдашних спутников. Также очень полезным было умение голубей возвращаться домой даже с огромного расстояния.

В документе с 1976 года сказано, что голубей-шпионов планировали использовать для сбораданных с верфи в Ленинграде, где строились передовые советские подводные лодки. Однако узнать результат этой операции журналист не смог, потому что новые документы до сих пор остаются засекреченными.