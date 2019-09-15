Актеры Голливуда получают на $1,1 млн больше, чем актрисы

Новости мира:Голливудские "звезды" мужчины в среднем получают на 1,1 млн долларов больше, чем женщины.

В среднем актеры-мужчины в Голливуде получают за фильм на $1,1 млн больше, чем актрисы.

Такие цифры озвучили экономисты из университетов Хаддерсфилда, Висконсина и Ланкастера, пишет The Guardian.

«Голливудские "звезды" мужского пола получают за фильм на 1,1 млн долларов больше, чем их коллеги женщины», - говорится в сообщении.

Исследователи проанализировали уровень зарплат 246 актеров и актрис, которые снялись в 1343 фильмах с 1980 по 2015 год.

Как отметили экономисты, разрыв между размером гонораров актеров и актрис прослеживался за весь изучаемый период и положительного его сокращения в пользу женщин не наблюдается.

«Мы были удивлены, обнаружив такую большую разницу, особенно когда говорим об актерах высшего уровня, таких как Мерил Стрип», - отметил один из экономистов.