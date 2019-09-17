СМИ: Разведка США предполагает атаку на Саудовскую Аравию из Ирана

Новости мира:Разведывательные службы США поделились данными с Саудовской Аравией, что Иран мог стоять за атакой на нефтяные объекты страны.

У американской разведки имеются подтверждения, что атака на нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии была совершена с территории Ирана.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

"Власти США поделились с Саудовской Аравией разведывательными данными, а также оценками, которые свидетельствуют о том, что в субботу Иран выпустил более 20 беспилотников и минимум десяток баллистических ракет по нефтяным объектам страны", - отмечается в сообщении.

В связи с этим Дональд Трамп предположил возможность совместного с Саудовской Аравией удара по Ирану, что может перерасти в региональный вооруженный конфликт, отмечает издание.14 сентября были обстреляны объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии, в результате чего она понесла существенные убытки. Ответственность за атаку взяли на себя хуситы, которых поддерживает Иран. США назвали этот обстрел беспрецедентным нападением Тегерана на мировые поставки нефти и призвали все страны решительно осудить его.

Коалиция во главе с Саудовской Аравией в понедельник заявила, что примененное для атаки оружие была иранским. При этом заявление хуситов о якобы их ответственности коалиция признала ложным.

Иран со своей стороны отрицает причастность к атакам. Тем временем нефть марки Brent в понедельник выросла на 13% - до $68,33.