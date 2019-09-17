В планах США заменить нынешние истребители на новые

Новости мира:ВВС США хотят заменить существующие истребители пятого поколения и отводить на создание новых меньше 5 лет.

Военно-воздушные силы (ВВС) США готовятся кардинально изменить стратегию приобретения перспективных истребителей, отведя промышленности на создание новых летательных аппаратов пять лет и менее, заявил Defense News исполнительный директор ВВС по закупкам Уил Ропер.

По его словам, изменения в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD), предполагающей создание истребителя следующего поколения, вступят в силу 1 октября. Согласно Роперу, такой подход напоминает ситуацию с разработкой истребителей семейства Century Series, когда за относительно небольшой промежуток времени были созданы самолеты от F-100 до F-106.

Ропер отметил, что в основу NGAD лягут три принципа: гибкость в разработке программного обеспечения (ПО), открытая архитектура и цифровая инженерия. Исполнительный директор добавил, что быстрое обновление парка боевых самолетов, получающих однотипные наименования, должно создать неопределенность у потенциальных противников США вроде Китая и России. Издание добавляет, что на финансирование NGAD в 2020 году ВВС просят один миллиард долларов, однако данная сумма может быть сокращена в два раза.

В сентябре сообщалось, что тяжелые ударно-разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) С-70 «Охотник» могут стать полноценной заменой боевым самолетам. В июле 2018 года данный БПЛА в части искусственного интеллекта (ИИ) назван прототипом истребителя шестого поколения. В настоящее время Вооруженные силы (ВС) США располагают двумя истребителями последнего (пятого) поколения — F-22 Raptor и F-35 Lightning II (три варианта).