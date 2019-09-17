Скачать
Вторник, 17.09.2019
День спасателя-2019: Зеленский выразил благодарность героям Украины
День спасателя-2019: Зеленский выразил благодарность героям Украины
В Раде назвали вероятную дату выборов главы КГГА
В Раде назвали вероятную дату выборов главы КГГА
Лига чемпионов на ТВ: где смотреть матчи 17 сентября
Лига чемпионов на ТВ: где смотреть матчи 17 сентября
"Чтение спасет страну": Во Львове стартует BookForum
"Чтение спасет страну": Во Львове стартует BookForum

Трамп: Я не готов к встрече с Ким Чен Ыном

Трамп: Я не готов к встрече с Ким Чен Ыном
13:34 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Дональд Трамп заявил,что не готов к встрече с лидером КНДР, но такая возможность появиться в будущем.

Президент США Дональд Трамп считает, что сейчас не самое подходящее время для его визита в КНДР.

Об этом сообщает Yonhap.

Журналисты спросили Трампа, поедет ли он в Северную Корею по приглашению северокорейского лидера Ким Чен Ына, которое он высказал в августовском письме.

"Видимо, нет. Я не думаю, что есть готовность. Я не думаю, что мы к этому готовы. Я бы сделал это в определенное время, на определенном этапе позже в будущем", - подчеркнул Трамп.

Также американский лидер выразил сомнения, что его северокорейский коллега приедет в США в ближайшем будущем.

"В зависимости от того, что произойдет, я уверен, что он (Ким Чен Ын - ред.) также с удовольствием поедет в США, но я не думаю, что мы готовы к этому ... Нам еще нужно многое сделать", - резюмировал Трамп.

Трамп заявил, что хочет избежать войны с Ираном

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в письме пригласил президента США Дональда Трампа посетить КНДР.

Ким Чен Ын пригласил Трампа в Пхеньян

Это было второе письмо Ким Чен Ына Трампу, отправленное на фоне приостановления переговоров о денуклеаризации между Вашингтоном и Пхеньяном.

С июня прошлого года Трамп и Ким Чен Ын встречались трижды, чтобы обсудить пути урегулирования кризиса в связи с ракетно-ядерными программами Северной Кореи, но существенного прогресса достичь не удалось.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, КНДР, Ким Чен Ын, Дональд Трамп.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Самая полезная каша: особенно поможет при артрите и гастрите
02 Михайлово Чудо 2019: дата и что нельзя делать в этот день
03 Viber представил новую функцию
04 Популярная модель разделась на Новом мосту в Днепре (Фото)
05 Беларусь, Казахстан и Армения вновь проголосовали против Украины в ООН
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (9.09 - 15.09)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Официальный курс валют 17 сентября: евро упало
Официальный курс валют 17 сентября: евро упало
Не забудьте зонтик: &quot;осенний&quot; прогноз погоды 17 сентября
"Осенний" прогноз погоды 17 сентября
Шикарная блондинка: Кайли Дженнер кардинально сменила имидж (Видео)
Шикарная блондинка: Кайли Дженнер кардинально сменила имидж (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь