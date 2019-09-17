Трамп: Я не готов к встрече с Ким Чен Ыном

Новости мира:Дональд Трамп заявил,что не готов к встрече с лидером КНДР, но такая возможность появиться в будущем.

Президент США Дональд Трамп считает, что сейчас не самое подходящее время для его визита в КНДР.

Об этом сообщает Yonhap.

Журналисты спросили Трампа, поедет ли он в Северную Корею по приглашению северокорейского лидера Ким Чен Ына, которое он высказал в августовском письме.

"Видимо, нет. Я не думаю, что есть готовность. Я не думаю, что мы к этому готовы. Я бы сделал это в определенное время, на определенном этапе позже в будущем", - подчеркнул Трамп.

Также американский лидер выразил сомнения, что его северокорейский коллега приедет в США в ближайшем будущем.

"В зависимости от того, что произойдет, я уверен, что он (Ким Чен Ын - ред.) также с удовольствием поедет в США, но я не думаю, что мы готовы к этому ... Нам еще нужно многое сделать", - резюмировал Трамп.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в письме пригласил президента США Дональда Трампа посетить КНДР.

Это было второе письмо Ким Чен Ына Трампу, отправленное на фоне приостановления переговоров о денуклеаризации между Вашингтоном и Пхеньяном.

С июня прошлого года Трамп и Ким Чен Ын встречались трижды, чтобы обсудить пути урегулирования кризиса в связи с ракетно-ядерными программами Северной Кореи, но существенного прогресса достичь не удалось.