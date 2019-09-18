США обеспокоены действиями КНДР: подробности

Новости мира:США считают, что Северная Корея продолжает производить ядерное оружие.

У Соединенных Штатов есть основания считать, что режим Северной Кореи продолжает производство ядерного оружия несмотря на заявления о готовности вести переговоры по полной денуклеаризации.

С таким заявлением выступил в среду, 18 сентября, на слушаниях в Комитете по международным делам Сената США помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэвид Стилвелл.

В ответ на вопрос сенаторов, считает ли он, что Северная Корея продолжает производить ядерное оружие, Стилвелл уверенно ответил: "Я считаю, что они это делают".

Вместе с тем он не стал комментировать, о каких объемах производства идет речь.

При этом американский чиновник подчеркнул, что американская сторона остается на позиции "полной и контролируемой денуклеаризации" КНДР и сохраняет давление санкций на режим в Пхеньяне.

Переговоры между США и КНДР о ядерном разоружении Северной Кореи были начаты в прошлом году в Сингапуре, когда состоялся первый исторический саммит с участием лидеров двух государств. Второй саммит, который прошел в феврале этого года во Вьетнаме, потерпел неудачу. После этого переговоры двух стран по денуклеаризации приостановились, однако лидеры США и Северной Кореи по-прежнему демонстрируют формальную готовность к диалогу.