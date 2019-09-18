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Трамп: Китай начал закупать с/х продукцию из США

Трамп: Китай начал закупать с/х продукцию из США
10:39 Сегодня Телеграф

Новости мира:Власти Китая начали больше снимать импортные пошлины с товаров из США.

Американский президент Дональд Трамп сделал заявление, что власти Китая начали больше закупать сельскохозяйственную продукцию из США. У Трампа есть надежда, что ему удастся подписать торговое соглашение уже к новым президентским выборам 2020 года. Об этом сообщили в The Wall Street Journal.

На борту своего самолета Дональд Трамп поведал журналистам, что это будет одна из "величайших экономических сделок" двух держав. Он подтвердил, что власти Китая знают о его предложении.

"Они все чаще закупают в больших партиях продукцию сельскохозяйственного назначения именно у нас",- заявил президент США.

Буквально неделю назад власти КНР освободили от импортных пошлин и возобновили закупку из США свинину, сою и бобы и другую продукцию.

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Ранее, власти КНР освободили от импортных пошлин на медицинское оборудование и противоопухолевые препараты,которые поставляют из территории США.

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Китай, США, Пошлины, КНР, Торговая война, Дональд Трамп.
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