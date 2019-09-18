В США мужчина на автомобиле протаранил Trump Plaza , есть пострадавшие(видео)

Новости мира:В штате Нью-Йорк мужчина въехал на автомобиле в дом Trump Plaza, тем самым травмировал несколько человек.

В Нью-Рошелле (штат Нью-Йорк) черный Mercedes пробил стеклянные входные двери в 42-этажном жилом доме Trump Plaza и въехал в холл. Пострадали несколько человек, они получили легкие травмы, сообщили CBS News в полиции.

По словам очевидцев, после того, как машина остановилась, водитель из нее вышел и молча сел на диван.

В полиции заявили, что считают ДТП непредумышленным.

Workers at Trump Plaza New Rochelle say after car plowed into lobby, make driver got out and took a seat on a sofa. Said nothing. Several injuries but none are life threatening. pic.twitter.com/kJz1FRy5ra — Tony Aiello (@AielloTV) September 18, 2019

В башне Trump Plaza 42 этажа, ее высота - 133 метра, это самое высокое здание в округе Уэстчестер.

Башню Trump Plaza построили в 2007 году. Застройщиком стала Cappelli Enterprises, которая выполнила несколько девелоперских проектов для Trump Organization. На первых двух этажах здания находятся магазины, выше расположены дорогие квартиры.