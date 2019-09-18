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В США мужчина на автомобиле протаранил Trump Plaza , есть пострадавшие(видео)

В США мужчина на автомобиле протаранил Trump Plaza , есть пострадавшие(видео)
09:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твитер

Новости мира:В штате Нью-Йорк мужчина въехал на автомобиле в дом Trump Plaza, тем самым травмировал несколько человек.

В Нью-Рошелле (штат Нью-Йорк) черный Mercedes пробил стеклянные входные двери в 42-этажном жилом доме Trump Plaza и въехал в холл. Пострадали несколько человек, они получили легкие травмы, сообщили CBS News в полиции.

По словам очевидцев, после того, как машина остановилась, водитель из нее вышел и молча сел на диван.

В полиции заявили, что считают ДТП непредумышленным.

 

В башне Trump Plaza 42 этажа, ее высота - 133 метра, это самое высокое здание в округе Уэстчестер.

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Башню Trump Plaza построили в 2007 году. Застройщиком стала Cappelli Enterprises, которая выполнила несколько девелоперских проектов для Trump Organization. На первых двух этажах здания находятся магазины, выше расположены дорогие квартиры.

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США, ДТП, Нью-Йорк, Дональд Трамп, Trump Plaza.
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