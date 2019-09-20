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США: Превосходство НАТО над Россией сократилось

США: Превосходство НАТО над Россией сократилось
09:33 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Фейсбук

Новости мира:Генерал вооруженных сил США заявил, что главы оборонных ведомств альянса "понимают это", и поэтому альянс одобрил в мае новую стратегию.

НАТО теряет преимущество над Россией, поэтому союзники должны сделать все, чтобы каждое их решение основывалось на стратегии.

Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд, сообщает "Голос Америки".

"Россия - конкурент, и преимущество НАТО над Россией, возрождается, сократилось", - заявил генерал.

Данфорд заявил, что главы оборонных ведомств альянса "понимают это", и поэтому альянс одобрил в мае новую стратегию.

"Мы вносим согласованность в процессы планирования, которые проходят в рамках НАТО, и коллективные усилия по развитию потенциала", - сказал Данфорд, комментируя широкую концепцию альянса в области обороны и сдерживания.

"Ситуация во многом похожа на положение в США. Мы не сталкивались с серьезной конкуренцией в 1990-х годах, и теперь нужно принимать гораздо более продуманные решения в процессе развития потенциала, оценок, разработки концепций и стратегии - именно это должно быть в центре внимания", - сказал Данфорд.

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Он отметил, что альянс достиг прогресса в поддержке "360-градусной безопасности" в рамках новой стратегии и меняющейся среды.

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США, НАТО, Россия, РФ, Джозеф Данфорд.
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