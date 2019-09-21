В Нью-Йорке проходит митинг за борьбу с климатическим кризисом (Фото и видео)

Новости мира:"Лучший мир возможен!": В Нью-Йорке митингующие проводят акцию протеста против политики, которая приводит к глобальному климатическому кризису.

В пятницу, 20 сентября, в Нью-Йорке продолжается масштабный митинг в рамках глобального протеста против политики правительств, которая приводит к глобальному климатическому кризису.

Об этом сообщает из Фоли-сквер в Нью-Йорке собственный корреспондент Укринформа.

"Все знают о климатическом кризисе вдвое дольше, чем я живу на этой планете. Влиятельные мира сего в течение этого времени отвергали научные факты, врали миллионам людей, что изменений климата не существует, душили нашу демократию своими нефтедолларами", - заявила со сцены одна из организаторов события Варшини Пракаш, исполнительный директор и соучредитель американского экологического движения Sunrise Movement.

Протестующие требуют немедленных действий от правительства и Конгресса США ради спасения планеты, в частности, перехода к возобновляемым источникам энергии, использование "зеленых" технологий, ограничения применения угля и добывающего топлива в энергетике, борьбе с загрязнением окружающей среды и углеродными выбросами, которые вызывают глобальное потепление и повышение уровня мирового океана.

Количество участников настолько велико, что полиции Нью-Йорка пришлось перекрыть чуть ли не весь район Lower Manhattan (нижнюю часть Манхэттена), включая вход на Бруклинский мост.

"Сегодня наше поколение берет дела в свои руки... Мы выходим на улицы и не остановимся, пока наши требования не выполнят... Мы будем бороться каждый день, пока не достигнем цели", - обратилась к присутствующим Пракаш.

Среди протестующих много детей школьного возраста. Они бойкотируют занятия в школе в рамках нормального движения «Пятницы за будущее». Власти Нью-Йорка официально разрешили свыше 1,1 млн. школьников пропустить занятия в эту пятницу из-за забастовки.

В руках протестующие держат плакаты "У нас нет Планеты "Б", "Вы не сможете дышать своими прибылями", "Меняться должны люди, а не климат!".

Они также скандируют «Нас не остановить! Лучший мир возможен!»

Позже вечером запланирован также митинг в Баттери-парк, где выступит известная 16-летняя шведская активистка Грета Тунберг.

Протесты прошли также во многих других городах США. Тысячи людей вышли на улицы Майами, Бостона, Сан-Франциско и других американских городов. В Вашингтоне сотни детей-демонстрантов маршировали к Капитолийскому холму, где расположен Конгресс США.

Глобальный страйк проводится в пятницу, 20 сентября, в почти 150 странах мира. Это самый масштабный в истории протест против политики правительств, которая приводит к климатической кризиса, и за внедрение экологической и прочной экономики.

В субботу, 21 сентября, в штаб-квартире ООН состоится Молодежный климатический саммит. На следующей неделе запланирован Климатический саммит ООН, участие в котором примут лидеры стран. Ранее генсек ООН предупредил, что ждет от них не речей, а конкретных планов и обязательств по выполнению собственной части Парижского климатического соглашения в 2015 году.