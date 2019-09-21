Скачать
Суббота, 21.09.2019
Гончаренко заявил, что часть делегации Украины таки посетит ПАСЕ
Гончаренко заявил, что часть делегации Украины таки посетит ПАСЕ
Украина не отказывается от евроатлантической интеграции - Загороднюк
Украина не отказывается от евроатлантической интеграции - Загороднюк
Лестер 1:1 Тоттенхэм: текстовая онлайн-трансляция матча (Видео)
Лестер 1:1 Тоттенхэм: текстовая онлайн-трансляция матча (Видео)
Влад Топалов чуть не утопил ребенка в ванной (Фото)
Влад Топалов чуть не утопил ребенка в ванной (Фото)

"Я красивая": Девушка вымолила избежание наказания за пьяное вождение

"Я красивая": Девушка вымолила избежание наказания за пьяное вождение
15:08 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твитер

Новости мира:Экс-черлидерше удалось заключить соглашение о признании вины, и против нее сняли дополнительные обвинения в превышении скорости, а также в хранении марихуаны.

В американском городе Блафтон 34-летняя женщина Лорен Кетшоу умоляла полицейских не отправлять ее в тюрьму за ее красоту и избежала наказания за вождение в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщает Lad Bible.

Отмечается, что во время задержания копами за проезд мимо знака стоп и превышение скорости, девушка принялась объяснять полицейским, что она "слишком симпатичная", чтобы ехать в тюрьму, хорошо училась и в школе и раньше была черлидершей. Проверка на алкоголь в крови Кетшоу показала превышение нормы в два раза, сама же нарушительница уверяла, что выпила лишь два бокала вина.

В разговоре с правоохранителями Кетшоу говорила, что очень боится тюрьмы: "Я не хочу знать, что это такое. Я красивая девушка, пожалуйста, не заставляйте меня идти туда".

Фото девушки до заключения 

Себя она называла "очень чистой, безупречной белой девушкой".

Произошел инцидент еще в августе 2018 года.

На западе США произошло страшное ДТП (Фото)

Сейчас же девушке удалось заключить соглашение о признании вины. Это означает, что она не будет отбывать наказание в тюрьме. Кетшоу уплатила штраф в 187 долларов и признала вождение в нетрезвом состоянии. В обмен на это против нее сняли дополнительные обвинения в превышении скорости, а также в хранении марихуаны.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Авария, Полиция, Марихуана, Заключения, Лорен Кетшоу.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Скандальный разговор Трампа и Зеленского: Конгресс США выразил свою позицию
02 Гороскоп на завтра, 21 сентября 2019: все знаки Зодиака
03 Гороскоп на сегодня, 21 сентября 2019: все знаки Зодиака
04 Рождество Пресвятой Богородицы 2019: поздравления с праздником
05 С Рождеством Пресвятой Богородицы: поздравления в стихах и прозе, смс, открытки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Загороднюк выполнил поручение Зеленского по разработке плана обороны Украины
Загороднюк выполнил поручение Зеленского
Делегация Украины не поедет в ПАСЕ: причины
Делегация Украины не поедет в ПАСЕ: причины
Теплое воскресенье, а дальше мороз: чего украинцам ждать от погоды
Теплое воскресенье, а дальше мороз: чего украинцам ждать от погоды
Поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы: стихи, проза, открытки
Поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы: стихи, проза, открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь