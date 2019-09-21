На западе США произошло страшное ДТП (Фото)

Новости мира:В США разбился автобус с туристами, есть погибшие.

В американском штате Юта попал в аварию автобус с китайскими туристами, в результате чего погибли по меньшей мере 4 человека.

Об этом сообщает BBC.

"Вблизи Национального парка Брайс-Каньон в американском штате Юта в пятницу разбился автобус, перевозивший китайских туристов. В результате инцидента погибли по меньшей мере 4 человека, еще пять человек в критическом состоянии", - говорится в сообщении.

Всего в автобусе находился 31 человек. Кроме погибших, все они госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Причины аварии сейчас выясняются. Известно лишь, что погода была хорошей, а видимость на дороге – замечательной.