В Южной Каролине в ночном клубе произошла стрельба: двое погибших

Новости мира:В США неизвестные открыли стрельбу в клубе, два человека погибло.

В американском штате Южная Каролина в одном из ночных клубов произошла стрельба, во время которой погибли два человека и десять получили ранения.

Об этом сообщает местное издание Lancaster News.

«В американском штате Южная Каролина произошла стрельба в ночном клубе, в результате которой двое человек погибли, по меньшей мере 10 пострадали», - говорится в сообщении.

Отмечается, что четверых пострадавших с тяжелейшими травмами доставили в больницы вертолетами.

Полиция разыскивает стрелков. Детали инцидента выясняются.