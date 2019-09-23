Трамп утверждает, что не задерживал военную помощь Украине

Новости мира:Дональд Трамп опроверг сообщения, что задержка военной помощи произошла из-за "дела Байдена".

Президент США опроверг утверждения, будто задержка американской военной помощи Украине связана с «делом Байдена».

Об этом Дональд Трамп заявил журналистам в Хьюстоне, сообщает Fox News.

«На вопрос, почему он отложил военную помощь Украине, Трамп ответил, что это не имеет никакого отношения к семейству Байденов», - говорится в сообщении.

Как отмечается, при этом президент США подчеркнул: «Я хочу, чтобы и Германия, и Франция, и Европейский Союз вкладывали деньги. И я ничего не задерживал. Мы выплатили военную помощь, насколько мне известно».

Напоминаем, Палата представителей американского Конгресса в четверг, 19 сентября, приняла закон, который обеспечивает выплату $250 млн военной помощи Украине после завершения текущего финансового года в США.

Ранее администрация Дональда Трампа разблокировала средства из программ укрепления обороны и безопасности Украины, финансирование которых было утверждено в бюджетах Госдепартамента и Пентагона.