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Трамп не будет встречаться с представителями Ирана на Генассамблее ООН

Трамп не будет встречаться с представителями Ирана на Генассамблее ООН
03:30 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:На Генеральной Ассамблее ООН Трамп не проведет встреч с представителями Ирана.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен встречаться с представителями Ирана в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом информирует CNN.

"Президент Дональд Трамп заявил в воскресенье, что не намерен встречаться с представителями Ирана на Генеральной Ассамблее ООН, через несколько дней после того, как Тегеран отверг причастность к нападению на саудовские нефтяные объекты, а США ввели новые санкции против своего давнего врага", - говорится в сообщении.

"Ничего нельзя исключать полностью, но я не намерен разговаривать с Ираном. Впрочем, это не означает, что такого не произойдет. Я очень гибкий человек", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

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Ежегодное собрание мировых лидеров в рамках ООН происходит на фоне резонанса от обстрелов нефтеперерабатывающих объектов в Саудовской Аравии. Ответственность за ракетные удары и применение управляемых дронов взяли на себя йеменские хуситы, которых поддерживает Иран. Администрация Трампа настаивает, что ответить за атаки должен именно Тегеран, который, однако, отрицает свою причастность к нападениям.

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США, Иран, Президент, Генеральная ассамблея ООН, Дональд Трамп.
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