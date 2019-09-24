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Парень хотел романтично сделать предложение девушке и утонул (Фото, Видео)

Парень хотел романтично сделать предложение девушке и утонул (Фото, Видео)
09:01 Сегодня Телеграф Телеграф Фото: Фейсбук

Новости мира:Американец Стивен Вебер утонул во время того, как делал предложение своей девушке Кенеше Антуан, находясь на отдыхе в Танзании.

Романтическое путешествие закончилось трагедией. Жители американского штата Луизиана Стивен Вебер и Кенеша Антуан отправились в Танзанию на отдых. Пара сняла бунгало в 250 метрах от берега - дом наполовину погружен в воду.

В один из дней отдыха Стивен нырнул в маске и ластах и прислонил к стеклу номера записку: "Я не могу задерживать дыхание достаточно долго, чтобы рассказать обо всем, что я люблю в тебе. Но все это, я люблю с каждым днем все больше". Затем он перевернул листок, где было написано: "Ты выйдешь за меня?" — показал обручальное кольцо и скрылся из вида.

На видео, которое опубликовала Кенеша, видно, как девушка радостно кричит "Да", соглашаясь выйти за него замуж, однако на данный момент мужчина уже тонул и не смог услышать ответ.

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Сотрудники отеля The Manta Resort отправились на помощь паре, но спасти американца не удалось. Расследование происшествия продолжаются. Что произошло с парнем - так и не удалось выяснить.

Позже девушка утонувшего Антуан написала: "Ты так никогда и не вернулся из этих глубин, и не услышал мой ответ: "Да! Да! Миллион раз "да", я выйду за тебя!". Нам так никогда и не удастся обняться и отпраздновать начало нашей совместной жизни, потому что ее лучший день превратился в худший, в самый жестокий поворот судьбы, который можно представить".

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США, Танзания, Стивен Вебер, Кенеша Антуан.
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