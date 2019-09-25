Скачать
Среда, 25.09.2019
Зеленский уклонился от комментариев насчет разговора с Трампом
Зеленский уклонился от комментариев насчет разговора с Трампом
Трамп высказал об импичменте: Это плохо для страны
Трамп высказал об импичменте: Это плохо для страны
Экс-звезда Челси: Играть с Шевченко в команде - это привилегия
Экс-звезда Челси: Играть с Шевченко в команде - это привилегия
Десятка самых богатых актеров, игравших в киновселенной Marvel (Фото)
Десятка самых богатых актеров, игравших в киновселенной Marvel (Фото)

Трамп высказал об импичменте: Это плохо для страны

Трамп высказал об импичменте: Это плохо для страны
06:59 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:24 сентября спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента президента Трампа.

Президент США заявил, что инициированное в Палате представителей расследование относительно его импичмента вредит всей стране, и в очередной раз назвал эту инициативу "охотой на ведьм". Об этом Трамп написал в серии Twitter-сообщений после соответствующего заявления спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

"Такой важный день в Организации Объединенных Наций, так много работы и так много успехов! А демократам надо было намеренно разрушить и унизить все этим новостным мусором про охоту на ведьм. Как плохо для нашей страны!" - подчеркнул американский президент.

Напомним, во вторник спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента президента Трампа. По ее распоряжению, шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Палата представителей инициировала формальную процедуру импичмента Трампа

Тем временем Дональд Трамп пообещал обнародовать развернутую стенограмму его телефонного разговора с Владимиром Зеленским от 25 июля, которая стала причиной серьезных политических обострений в США.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Импичмент, Дональд Трамп, Нэнси Пелоси, Трамп об импичменте.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 25 сентября 2019: все знаки Зодиака
02 Зеленский и Столтенберг обсудили продолжение сотрудничества Украины и НАТО
03 Чего Зеленский ждет от разговора с Трампом: есть ответ
04 Проблемы с кожей: когда сдавать анализы на гормоны
05 Зеленский предложил Конте инвестировать в Украину
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Печальные новости с Донбасса: погиб украинский военный
Печальные новости с Донбасса: погиб украинский военный
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (16.09 - 22.09)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Температурные качели продолжаются: прогноз погоды на завтра
Температурные качели продолжаются: прогноз погоды на завтра
Рецепт дня: мясные котлеты с сюрпризом
Рецепт дня: мясные котлеты с сюрпризом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь