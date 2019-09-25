Трамп высказал об импичменте: Это плохо для страны

Новости мира:24 сентября спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента президента Трампа.

Президент США заявил, что инициированное в Палате представителей расследование относительно его импичмента вредит всей стране, и в очередной раз назвал эту инициативу "охотой на ведьм". Об этом Трамп написал в серии Twitter-сообщений после соответствующего заявления спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

"Такой важный день в Организации Объединенных Наций, так много работы и так много успехов! А демократам надо было намеренно разрушить и унизить все этим новостным мусором про охоту на ведьм. Как плохо для нашей страны!" - подчеркнул американский президент.

Напомним, во вторник спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента президента Трампа. По ее распоряжению, шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Тем временем Дональд Трамп пообещал обнародовать развернутую стенограмму его телефонного разговора с Владимиром Зеленским от 25 июля, которая стала причиной серьезных политических обострений в США.