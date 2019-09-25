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Рынки отреагировали на процедуру импичмента Трампа

Рынки отреагировали на процедуру импичмента Трампа
11:59 Сегодня Телеграф УНИАН pixabay.com

Новости мира:Американские акции начали падать после сообщения о импичменте президента США Дональда Трампа.

Американские акции снизились во время волатильной сессии вторника, при этом индекс S&P 500 показал самое большое однодневное падение за месяц, после объявления о начале расследования в рамках процедуры импичмента в отношении президента Дональда Трампа.

Слабые потребительские данные также оказали давление на Уолл-стрит. Индекс потребительского доверия в США в сентябре составил 125,1 пункта, тогда как аналитики ожидали значение на уровне 133,5 пункта, пишет Рейтер. Индекс CBOE volatility index закончил сессию возле максимума трех недель. Акции ритейлеров потеряли 1,4%, при этом бумаги Amazon.com подешевели на 2,4%. Индекс Dow Jones снизился на 0,53% до 26.807,77 пункта, S&P 500 - на 0,84% до 2.966,6 пункта, а Nasdaq Composite - на 1,46% до 7.993,63 пункта. Доллар укрепился в среду, но остался в под давлением после начала расследования в рамках формальной процедуры импичмента в отношении президента Дональда Трампа, а также на фоне опасений об экономике из-за торговой войны США и Китая.

Доллар подорожал на 0,3% к иене до 107,32 после падения до двухнедельного минимума в 106,96 днем ранее. Швейцарский франк немного подешевел до 0,9866 к доллару. Евро снизился на 0,2% до $1,1001 из-за слабых экономических данных еврозоны, вышедших ранее на этой неделе. Фунт стерлингов подешевел до $1,2465.

Напомним, демократы Палаты представителей США во вторник объявили о начале расследования в рамках формальной процедуры импичмента в отношении президента Дональда Трампа, обвиняя его в обращении за зарубежной помощью, чтобы дискредитировать своего оппонента Джо Байдена в преддверии выборов в следующем году.

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Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры после встречи за закрытыми дверями с законодателями-демократами, сказав, что действия Трампа подрывают национальную безопасность и нарушают Конституцию США. Трамп быстро отреагировал в твиттере, назвав эту инициативу “охотой на ведьм”. Скандал разгорелся после того, как неназванный информатор в США подал жалобу в отношении содержания беседы Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля.

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Все по теме:

США, Акции, Уолл-стрит, Рынок, Джо Байден, Дональд Трамп, Нэнси Пелоси.
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