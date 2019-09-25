Климкин об импичменте Трампа из-за Украины: Не очень веселая перспектива

Новости Украины:Бывший глава МИД Украины намекнул об интересе почитать стенограмму разговора Трампа и Путина.

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин отмечает, что ситуация вокруг начала процедуры импичмента президента США Дональда Трампа оставит за Украиной след в американской истории, однако не считает это положительным в перспективе.

"Чтобы дальше не происходило, в истории Штатов Украина останется как страна, которая привела к началу процедуры импичмента президента США. Не очень веселая перспектива", - написал Климкин в своем микроблоге в соцсети Twitter в среду.

В то же время, глава украинского внешнеполитического ведомства добавил, что "теперь все понимают, на что мы способны".

Он также назвал историю с обнародованием разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским "интересной, но противоречивой". "Интересный, хотя очень противоречив кейс обнародования разговора Трамп-Зеленский. Неплохо бы почитать еще Трамп-Путин. Много бы узнали", - написал Климкин.

Щоб далі не відбувалося, в історії Штатів Україна залишиться як країна, що призвела до початку процедури імпічменту президента США. Не дуже весела перспектива. Але тепер всі розуміють, на що ми здатні — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 25 сентября 2019 г.

Цікавий,хоча дуже контроверсійний кейс оприлюднення розмови Трамп-Зеленський.Непогано б почитати ще Трамп-Путін.Багато б дізнались.Interesting,yet very controversial case of releasingtranscript Trump-Zelensky,would be great to read those with Putin too,sure we would learn a lot — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 24 сентября 2019 г.

Как сообщалось, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила в среду о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента президенту страны Дональду Трампу.

В качестве причины для проведения расследования, касающегося импичмента, демократы в Конгрессе выдвигают информацию о беседе Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ряд американских СМИ ранее сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента. При этом президент, оказывая давление на Киев, до этого заморозил предоставление финансовой помощи стране.

Напомним, официальное требование по передачи текста жалобы к Дональду Трампу выдвинуто в Сенате Конгресса США.