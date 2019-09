Климкин об импичменте Трампа из-за Украины: Не очень веселая перспектива

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин отмечает, что ситуация вокруг начала процедуры импичмента президента США Дональда Трампа оставит за Украиной след в американской истории, однако не считает это положительным в перспективе.

"Чтобы дальше не происходило, в истории Штатов Украина останется как страна, которая привела к началу процедуры импичмента президента США. Не очень веселая перспектива", - написал Климкин в своем микроблоге в соцсети Twitter в среду.

В то же время, глава украинского внешнеполитического ведомства добавил, что "теперь все понимают, на что мы способны".

Он также назвал историю с обнародованием разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским "интересной, но противоречивой". "Интересный, хотя очень противоречив кейс обнародования разговора Трамп-Зеленский. Неплохо бы почитать еще Трамп-Путин. Много бы узнали", - написал Климкин.

Interesting,yet very controversial case of releasingtranscript Trump-Zelensky,would be great to read those with Putin too,sure we would learn a lot

