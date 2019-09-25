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Климкин об импичменте Трампа из-за Украины: Не очень веселая перспектива

Климкин об импичменте Трампа из-за Украины: Не очень веселая перспектива
11:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Бывший глава МИД Украины намекнул об интересе почитать стенограмму разговора Трампа и Путина.

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин отмечает, что ситуация вокруг начала процедуры импичмента президента США Дональда Трампа оставит за Украиной след в американской истории, однако не считает это положительным в перспективе.

"Чтобы дальше не происходило, в истории Штатов Украина останется как страна, которая привела к началу процедуры импичмента президента США. Не очень веселая перспектива", - написал Климкин в своем микроблоге в соцсети Twitter в среду.

В то же время, глава украинского внешнеполитического ведомства добавил, что "теперь все понимают, на что мы способны".

Он также назвал историю с обнародованием разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским "интересной, но противоречивой". "Интересный, хотя очень противоречив кейс обнародования разговора Трамп-Зеленский. Неплохо бы почитать еще Трамп-Путин. Много бы узнали", - написал Климкин.

Зеленский позовет Трампа в Украину (Видео)

Как сообщалось, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила в среду о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента президенту страны Дональду Трампу.

В качестве причины для проведения расследования, касающегося импичмента, демократы в Конгрессе выдвигают информацию о беседе Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Трамп высказал об импичменте: Это плохо для страны

Ряд американских СМИ ранее сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента. При этом президент, оказывая давление на Киев, до этого заморозил предоставление финансовой помощи стране.

Напомним, официальное требование по передачи текста жалобы к Дональду Трампу выдвинуто в Сенате Конгресса США.

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Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Павел Климкин, Джой Байден.
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