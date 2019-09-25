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Разговор с Зеленским: сенаторы потребовали от Трампа текст жалобы

Разговор с Зеленским: сенаторы потребовали от Трампа текст жалобы
08:46 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Официальное требование по передачи текста жалобы к Дональду Трампу выдвинуто в Сенате Конгресса США.

Сенат Конгресса США единогласно принял резолюцию, которой призвал Белый дом передать законодателям текст жалобы обличителя, которая может касаться давления Трампа на Зеленского.

Об этом сообщает The Hill.

"Резолюция призывает администрацию (президента США - ред.) передать жалобу разоблачителя, и отмечает, что комитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США должны иметь возможность оценить эту жалобу тщательным и беспристрастным образом, в рамках соответствующих регуляций и процессов для защиты секретной и конфиденциальной информации", - сообщает издание.

Лидер сенатского демократического меньшинства Чарльз Шумер призвал поддержать резолюцию. С таким же призывом выступил и лидер республиканцев в Сенате Митч МакКоннелл.

В результате за резолюцию проголосовали все сенаторы. Впрочем, как отмечается, она не имеет обязывающей силы.

"Белый дом до сих пор отказывался передать жалобу разоблачителя, что только увеличило вопросы к президенту", - замечает The Hill.

Напомним, Дональд Трамп пообещал обнародовать стенограмму телефонного разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским от 25 июля.

Джо Байден пригрозил выступить в поддержку импичмента Дональда Трампа.

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США, Сенат, Конгресс США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский.
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