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Трамп заявил, что Зеленский дал согласие на обнародование их разговора

Трамп заявил, что Зеленский дал согласие на обнародование их разговора
02:35 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Дональд Трамп пообещал обнародовать стенограмму телефонного разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским от 25 июля.

Дональд Трамп заявил, что получил формальное согласие украинской стороны на обнародование полной стенограммы разговора с Владимиром Зеленским - чтобы доказать, что не давил на своего украинского коллегу. Об этом Трамп сообщил в Twitter.

"Государственный секретарь Помпео получил согласие от правительства Украины на обнародование стенограммы телефонной беседы, которую я провел с их президентом. Они не понимают, почему это приобрело такое значение. Тотальная охота на ведьм со стороны демократов!" – написал глава Белого дома.

Напомним, во вторник Дональд Трамп пообещал обнародовать стенограмму телефонного разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским от 25 июля, которая стала предметом последних политических обострений в США. Перед этим он подчеркнул, что такая практика является неприемлемой, поскольку другие мировые лидеры потеряют всякое доверие к открытому общению по телефону.

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Тем временем спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента Дональда Трампа, которой будут предшествовать расследования в комитетах нижней палаты Конгресса.

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Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Обнародование разговора, Формальное согласие.
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