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Трамп - о бывшем после США в Украине: Она была катастрофой

Трамп - о бывшем после США в Украине: Она была катастрофой
18:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Трамп считает, что посол США была "катастрофой", и люди, с которыми она имела дело в Украине, тоже были плохими.

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом 25 июля приветствовал решение американского лидера сменить посла в Украине.

Как известно, 18 мая 2019г американское посольство в Киеве сообщило, что посол США в Украине Мари Йованович завершает дипломатическую каденцию в Киеве.

"Хорошо, что вы были первым, кто сказал мне, что она (Йованович – ред.) плохой посол, поскольку я соглашаюсь с вами на 100%. Ее отношение ко мне было далеко не лучшим, и она восхищалась предыдущим президентом. Она бы не приняла меня как нового президента в достаточной мере", - сказал Зеленский в разговоре с Трампом 25 июля этого года, о чем свидетельствует опубликованная Белым домом в среду на своем сайте стенограмма разговора.

В свою очередь президент США, говоря о ситуации с послом, сказал украинскому коллеге: "Бывший посол США, женщина, была катастрофой (в оригинале "bad news" – ред.) и люди, с которыми она имела дело в Украине, тоже были плохими (в оригинале "bad news" – ред), поэтому я хочу дать Вам знать об этом".

Стенограмма разговора Трампа и Зеленского обнародована: что в ней (Фото)

Также украинский президент сообщил американскому коллеге о своем решении отозвать посла Украины в США Валерия Чалого.

"Я только что отозвал нашего посла из США и он будет заменен очень компетентным и опытным послом, который будет усердно работать, чтобы подтвердить, что наши народы становятся ближе", - сказал Зеленский Трампу.

Он также выразил надежду на то, что президент США будет ему доверять и у президентов будут хорошие взаимоотношения.

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Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский.
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