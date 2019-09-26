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Четверг, 26.09.2019
Жалоба информатора на разговор Трампа с Зеленским рассекречена: что в ней (Фото)
Жалоба информатора на разговор Трампа с Зеленским рассекречена: что в ней (Фото)
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Жалоба информатора на разговор Трампа с Зеленским рассекречена: что в ней (Фото)

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Жалоба информатора на разговор Трампа с Зеленским рассекречена: что в ней (Фото)
17:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости мира:Конгресс США обнародовал текст жалобы относительно разговора Трампа с Зеленским.

Разведывательный комитет Палаты представителей обнародовал в четверг рассекреченную жалобу обличителя, которая указывает на попытки главы Белого дома Дональда Трампа задействовать иностранное правительство для вмешательства в президентские выборы 2020 году в США.

"Эта жалоба никогда не должна была скрываться от Конгресса. Она раскрыла серьезные правонарушения, а Генеральный инспектор (Разведывательного сообщества - ред.) признал ее безотлагательной и достоверной", - заявил в этой связи председатель Комитета Адам Шифф.

Он назвал документ "дорожной картой" для расследования по импичменту президента, которая оказывает существенную информацию Комитета для дальнейшей работы с другими свидетелями и документами.

"Общественность имеет право видеть жалобу, а также те вещи, которые она разоблачает", - подчеркнул глава Разведывательного комитета Палаты представителей США.

Жалоба охватывает 9 страниц текста, где речь идет о телефонном разговоре президентов Украины и США от 25 июля. В документе, датированном 12 августа, в частности, обращается внимание на просьбу президента США открыть расследование в Украине против его политического конкурента на президентских выборах Джо Байдена.

Ранее стало известно, что текст жалобы представителя разведки США может быть опубликован в четверг.

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Как отмечается, жалоба была передана в среду вечером в Капитолий. Демократы, прочитав документ, заявили, что он подтверждает их намерение провести расследование в рамках процедуры импичмента Трампа.

Также о рассекречивании жалобы сообщил представитель республиканцев в Комитете по вопросам разведки Палаты представителей Крис Стюарт.

Именно эта жалоба неназванного информатора побудила демократов начать официальную процедуру импичмента и оказать давление на Трампа с требованием опубликовать текст телефонного разговора с Зеленским.

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Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский.
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