Джулиани контактировал не только с Ермаком: подробности из жалобы

Новости мира:Джулиани, помимо встречи с Ермаком, контактировал с Богданом и Бакановым.

Адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани, помимо встречи с помощником президента Украины Андреем Ермаком в Мадриде, контактировал также с главой Офиса президента Андреем Богданом и и.о. главы Службы безопасности Украины Иваном Бакановым.

Это следует из текста жалобы информатора на телефонный разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, опубликованной постоянным комитетом по делам разведки Палаты представителей США в четверг.

Осведомитель рассказал, что от нескольких американских должностных лиц узнал, что около 2-го августа Джулиани посетил Мадрид, чтобы встретиться с одним из советников Зеленского – Андреем Ермаком. "Американские чиновники охарактеризовали эту встречу – в то время об этом не сообщалось – как прямое следствие разговора президента (Трампа – ред.) с господином Зеленским о вещах, которые они обсуждали", - говорит информатор.

"Отдельно, несколько чиновников Соединенных Штатов сказали мне, что господин Джулиани, по сообщениям, в частном порядке связался с другими советниками Зеленского, включая главу Офиса Андрея Богдана и исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова", - сообщил он.

Осведомитель отметил, что не располагает информацией, встречались эти чиновники или разговаривали с Джулиани, но добавил, что отдельно несколько должностных лиц сказали ему, что Ермак и Баканов намеревались посетить Вашингтон в середине августа.

Автор жалобы подчеркивает, что Джулиани контактировал как частное лицо с должностными лицами как США, так и Украины.

Осведомитель, в частности, указывает, что начиная с середины мая официальные лица высказывали обеспокоенность тем, что Джулиани пытается обойти официальный порядок принятия решений.

Так, информатору рассказали, что официальные лица, включая специального представителя Госдепа США по Украине Курта Волкера и постоянного представителя США при ЕС Гордона Сондланда, разговаривали с Джулиани, пытаясь не допустить ухудшения ситуации в национальной безопасности США.

Волкер и Сондланд в течение этого времени встречались с украинскими должностными лицами, чтобы те помогли прояснить месседжи, которые они получали по официальным американским каналам, с одной стороны, и от Джулиани – с другой стороны.

Кроме того, автор документа сообщает, что руководство Украины верило, что встреча или телефонный разговор Зеленского и Трампа зависят от того, продемонстрирует ли он готовность сотрудничать в вопросах, поднимаемых генпрокурором Украины Юрием Луценко и Джулиани.

Вскоре после инаугурации Зеленского, как говорится в документе, Джулиани встречался с руководителем САП Назаром Холодницким и бывшим украинским дипломатом Андреем Телиженко.

В тексте жалобы информатор излагает подробности телефонного разговора Трампа и Зеленского, а также действия по засекречиванию и изъятию записи этого разговора.