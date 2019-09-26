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NASA может ликвидировать лабораторию миссии "Аполлон 11"

NASA может ликвидировать лабораторию миссии "Аполлон 11"
18:59 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости мира:Историческое здание снесут, потому что его ремонт и содержание слишком дорого стоят.

NASA готовится снести лабораторию, в которой астронавты миссии "Аполлон 11" находились под карантином после возвращения на Землю из исторической миссии на Луне. В американском агентстве объясняют, что так называемая "Лунная приемная лаборатория" (LRL) расположена в космическом центре Джонсона в Хьюстоне, штат Техас. Ее не использовали в течение двух лет. И сейчас она в состоянии, не пригодном для ремонта.

Как сообщает Newsweek, историческое здание, скорее всего, снесут в следующем году. Построенная в 1967-м LRL была сконструирована как здание для карантина. Здесь размещали астронавтов, а также материалы, которые они привозили с Луны во времена программы "Аполлон". Так ученые хотели убедиться, что из космоса никто не привез опасные болезни.

После закрытия программы "Аполлон" в 1975 году в помещении LRL проводили исследования влияния космических полетов на человеческое тело. Однако, в 2015 году экономические аналитики решили, что сама конструкция и электрическая сеть здания в настолько плохом состоянии, что их невозможно отремонтировать. Куски стеклопакетов и поломанных офисных принадлежностей просто валяются на полу. А открытые провода свисают с потолка.

"Мне обидно видеть, в каком состоянии это здание и что отсюда исчезло то, что мы делали здесь 50 лет назад", - сказала куратор Космического центра Джонсона Джуди Аллтон.

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Представитель Центра Джонсона по вопросам защиты истории Сандра Тетли сказала, что она попытается собрать и сохранить как можно больше оборудования, прежде чем лабораторию снесут. Позже эти артефакты могут быть выставлены как экспонаты. 

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Хьюстон, США, НАСА, Аполлон-11.
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