Трамп изменил собственной присяге - демократы США

Новости мира:Демократы на слушаниях в Конгрессе США обвинили Трампа в измене.

Демократы в Конгрессе США обвиняют Президента Дональда Трампа в измене собственной присяге и попытке использовать настоятельную потребность Украины в американской поддержке, чтобы получить преимущество на президентских выборах.

С таким заявлением выступил председатель Разведывательного комитета Палаты представителей США Адам Шифф 26 сентября во время слушаний в Конгрессе с участием и.о. директора Национальной разведки США Джозефа Магуайера.

"Он (президент Трамп - ред.) изменил собственной присяге о защите нашей национальной безопасности и изменил присяге о защите нашей Конституции", - подчеркнул Шифф.

По мнению Шиффа, президент Украины Владимир Зеленский пытался снискать расположение главы наиболее мощного в мире государства, четко подчеркнув, что нуждается в поддержке в противостоянии российской агрессии. "Какой был ответ Президента (Трампа - ред.)? Он звучит как классический криминальный шантаж", - заявил Шифф.

Ссылаясь на стенограмму разговора президентов Украины и США, он отметил, что Трамп сначала вспомнил, что США "сделали столько (для Украины - ред.), сколько не сделало ни одно государство" и что он услышал желание Украины, которая стремится сохранить поддержку США.

Однако, дальнейшие слова Трампа конгрессмен расценивает как настаивания, чтобы в Украине было инициировано расследование, которое помогло бы Трампу получить "грязь" на его главного политического конкурента Джо Байдена.

А представители республиканцев в комитете заявляют, что это дело "слишком политизированное" демократами, которые хотят любым способом добиться импичмента Президента или повредить его избирательной кампании.

"Я хочу поздравить демократов с тем, что они запустили очередную операцию информационной войны против Президента, и с их необычайной способностью снова привлекать ведущие медиа в своей кампании", - заявил старший член комитета конгрессмен-республиканец Девин Нуньес.

Слушания, которые проходят в Конгрессе США 26 сентября, посвящены обсуждению разговора президентов США и Украины от 25 июля, во время которого Трамп поднимал вопрос об открытии в Украине расследования против Байдена. При этом Трамп договорился, что с украинским руководством поддерживать контакт будет его личный адвокат Руди Джулиани и назначенный Трампом генпрокурор США Уильям Барр.